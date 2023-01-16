الأحساء 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسدشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر،محافظ الأحساء، اليوم، كرنفال الزهور في نسخته الرابعة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء بالشراكة مع مدينة جواثا السياحية، لمدة 15 يومًا.وتجول سموُّه على أركان "الكرنفال" التي تهتم بالبيئة والزراعة، وشاهد عدداً من الفعاليات والعروض، وكشف الستار عن صورة رسمت لسموِّه بأكثر 500 ألف زهرة.ويهدف المهرجان إلى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي، وإبراز دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة على الاستدامة البيئية، ودعم حركة السياحة في المحافظة.ونوَّه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، بدعم سموِّ محافظ الأحساء لكل ما يخدم القطاع البيئي والزراعي في المحافظة.وسيتخلَّل "الكرنفال" العديد من الفعاليات المصاحبة، من ضمنها حديقة للطيور،وقرية للأكواخ،والمسرح التفاعلي للعوائل والأطفال، وغيرها من الفعاليات.// انتهى //23:45ت م0212