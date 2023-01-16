القاهرة 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسفاز فريق بيراميدز على فريق الزمالك بنتيجة (4 - 3) بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لكرة القدم.وبهذا الفوز يتأهل بيراميدز إلى النهائي لمواجهة الفائز من المباراة الأخرى للدور نصف النهائي بين فريقي الأهلي وسموحة التي ستقام غدًا.// انتهى //23:45ت م0213