عرعر 23 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 16 يناير 2023 م واسأعلنت جامعة الحدود الشمالية اليوم، عن تأخير بداية الدوام للموظفين والمحاضرات الدراسية للطلبة، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء إلى الخميس القادم إلى الساعة 9 صباحا، وذلك في جميع فروع الجامعة.وأوضحت الجامعة أنه بناءً على ماورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد وجه معالي رئيس الجامعة بتأخير بداية الدوام للموظفين، وكذلك المحاضرات الدراسية للطلبة، وعليه سيتم تأخير موعد بدء الاختبارات المؤجلة لمدة ساعة.// انتهى //23:59ت م0214