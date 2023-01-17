أديس أبابا 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسانطلقت بأديس أبابا أمس، أعمال الدورة الـ 45 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التحضيرية لقمة الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها في فبراير المقبل.وتتناول لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، خلال هذه الدورة، بشكل خاص، تقارير اللجنة الفرعية للإصلاحات الهيكلية، والجلسة المشتركة للجنة الفرعية المعنية بالقضايا العامة ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر.// انتهى //01:33ت م0004