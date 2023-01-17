القدس المحتلة 24 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 17يناير 2023م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، أهمية القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية في القاهرة، ونقلت تصريحات لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بأن القمة الثلاثية بين الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، هي رسالة واضحة أن فلسطين ليست وحدها تواجه التحديات الراهنة.وتحدثت عن عمليات التصعيد الإسرائيلي، واستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم، وكذلك استمرار اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية،لافتة النظر لعمليات الهدم المستمرة في مدينة القدس المحتلة محذرة من عمليات هدم واسعة قد تشهدها المدينة خلال الفترة القادمة، مع تسليم قوات الاحتلال لمئات الاخطارات لهدم منازل ومنشآت فلسطينية .واهتمت بخطوات الأسرى الفلسطينيين النضالية، ضد قرارات سجون الاحتلال بحقهم، من عزل انفرادي لهم في السجون وعقوبات متعددة ، ومن تلك الخطوات التي يعتزم الأسرىالقيام بها رفضاً لإجراءات الاحتلال العصيان الشامل في السجون، والإضراب عن الطعام لمواجهة قرارات الاحتلال بحقهم في انتهاك صارخ لك لكل القوانين الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى.وتناولت تحذيرات منظمات حقوقية ومنظمة الصحة العالمية من سياسية الموت التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المرضى في قطاع غزة ،من خلال منعهم من السفر للمستشفيات في الضفة الغربية، لافتة النظر إلى أن نصف مرضى غزة تنهشهم الأمراض بفعل سياسة الحصار التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة.// انتهى //09:20ت م0013