الرباط 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوشأمس، في افتتاح الدورة الخامسة لأسبوع أبو ظبي للاستدامة التي تنظم في موضوع "معا لتعزيز العمل المناخي وصولا إلى مؤتمر كوب 28".وتناقلت صحف الرباط إعلان الجامعة العربية أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ستعقد دورتها الـ 51 بالرباط في الفترة ما بين 20 و 22 فبراير المقبل.وأخبرت صحف الثلاثاء عن استضافة القاهرة لجولات الحوار الوطني الليبي، من أجل تقريب وجهات نظر أطراف الأزمة الليبية، والدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية.وتطرقت إلى إعلان السلطات في نيبال حدادا وطنيا عقب حادث تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار بوخارى، أسفر عن مقتل جميع ركابها وأفراد طاقمها.كما تابعت الصحف مخلفات الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات العارمة التي تشهدها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي أعلنها الرئيس جو بايدن منطقة كوارث.// انتهى //09:58ت م0015