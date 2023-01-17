القاهرة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بالقمة المصرية، الفلسطينية، الأردنية، التي تستضيفها القاهرة اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن الملك عبد الله الثاني، للتشاور تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية.وسلطت الضوء على توجيه الرئيس السيسي للحكومة،بالعمل على توطين الصناعات التكميلية الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بما فيها الوقود الأخضر، متحدثةً عن عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق أوراق الدين المصرية منذُ الأربعاء الماضي.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزةً استشهاد طفل فلسطيني واعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ١٩ فلسطينياً في مدن الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن منظمة العمل الدولية توقعت ارتفاعاً طفيفاً في البطالة العالمية هذا العام بنحو ثلاثة ملايين شخص، لتصل إلى ٢٠٨ ملايين شخص.وتطرقت إلى عدة موضوعات دولية متفرقة، منها استمرار الاحتجاجات وقطع الطرق في بيرو، وانطلاق مناورات جوية لأول مرة بين اليابان والهند،واستقالة وزير الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت.// انتهى //10:17ت م0016