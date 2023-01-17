الخرطوم 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن لا عودة للحرب التي تم تجاوزها باتفاقية جوبا لسلام السودان.وسلطت صحف الثلاثاء الضوء على لقاء وزير الإعلام السوداني الدكتور جراهام عبدالقادر بمكتبه، أمس، بالسفير المصري لدى السودان هاني صلاح، الذي تناول خارطة الطريق للمرحلة المقبلة لتنظيم وتطوير العمل الثقافي والإعلامي بين البلدين، بجانب الحديث حول ميثاق شرف إعلامي بينهما.وأخبرت عن توقيع السودان والمغرب أمس، برتوكول للتعاون القانوني، يهدف إلى التعاون في مجالات مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، لتبادل المحكومين.وعرجت على تشديد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، على ضرورة دعم اللجنة العسكرية المشتركة لتقوم بالعمل المناط بها في حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى عمليات التصعيد الإسرائيلي، منوهة باستمرار اعتداءات المستوطنين اليهود، على القرى والبلدات الفلسطينية.// انتهى //10:21ت م0017