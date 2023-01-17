طوكيو 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم متعافيًا من جلستين تكبد فيهما خسائر فادحة، مع توقف للصعود إلى عشية القرار المهم للبنك المركزي الياباني بشأن سعر الفائدة.وصعد نيكي 1.23 % ليغلق عند 26138.68 نقطةً، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 % إلى 1902.89 نقطة.وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 0.65 % بعد انخفاضه في الجلسة السابقة 2.94 %.// انتهى //10:43ت م0018