اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1444/6/24 هـ الموافق 2023/01/17 م واس
طوكيو 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس
ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم متعافيًا من جلستين تكبد فيهما خسائر فادحة، مع توقف للصعود إلى عشية القرار المهم للبنك المركزي الياباني بشأن سعر الفائدة.
وصعد نيكي 1.23 % ليغلق عند 26138.68 نقطةً، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 % إلى 1902.89 نقطة.
وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 0.65 % بعد انخفاضه في الجلسة السابقة 2.94 %.
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