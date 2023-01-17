إسلام آباد 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تعرض معظم أنحاء باكستان لموجة برد قارس خاصة المناطق الشمالية، حيث هبطت درجات الحرارة إلى عشر درجات مئوية تحت الصفر.وسلطت الضوء على الإجراءات التي تتخذها الحكومة الباكستانية، للسيطرة على التضخم والغلاء ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، متطرقةً إلى مقتل الرئيس السابق لنقابة المحامين بالمحكمة العليا المحامي البارز لطيف أفريدي، داخل حرم محكمة بيشاور العليا رمياً بالرصاص.وأشارت الصحف إلى سماح البنك المركزي الباكستاني للشركات العاملة في تصدير البرمجيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاحتفاظ بنسبة 35% من أرباحها خارج البلاد، في خطوة لتشجيعها على توسيع أعمالها الخارجية.وتطرقت إلى حصول باكستان على قرض ميسر من الحكومة الفرنسية لبناء مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية في إقليم خيبر بختونخواه، متناقلةً الأنباء عن مصرع أكثر من عشرين شخصاً بينهم أطفال جراء موجة البرد القارس في أفغانستان.// انتهى //10:44ت م0019