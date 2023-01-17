لندن 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واستراجعت أسعار الذهب مرة أخرى مقتربة من مستوى 1900 دولار اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1910.33 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2022 أمس الاثنين.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1912.60 دولاراً.وصعد مؤشر الدولار 0.1 %، مما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.// انتهى //10:44ت م0020