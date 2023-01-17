اقتصادي / أسعار الذهب تتراجع بضغط من ارتفاع الدولار
الثلاثاء 1444/6/24 هـ الموافق 2023/01/17 م واس
لندن 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس
تراجعت أسعار الذهب مرة أخرى مقتربة من مستوى 1900 دولار اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1910.33 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2022 أمس الاثنين.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1912.60 دولاراً.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 %، مما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.
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