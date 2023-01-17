مدريد 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إصلاح سياسته الصناعية المتعلقة بمساعدات الحكومات، بالتزامن مع العمل على التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب وقوع حرب تجارية.وشدد سانشيز في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" اليوم على أنه من الضروري بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق بشأن السياسة الصناعية.وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه واجب داخلي يجب القيام به، يشمل الحد من البيروقراطية وإصلاح قواعد المساعدات الحكومية للصناعات.// انتهى //10:49ت م0022