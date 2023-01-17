تونس 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسأوردت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأكيد العديد من الأطراف السياسية للمضي قدماً في تنظيم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي انطلقت حملتها الانتخابية رغم الدعوات لإلغاءها.وتطرقت إلى مطالبة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في ختام اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في مدينة سرت، على ضرورة وأهمية دعم اللجنة لتقوم بالعمل المناط بها في حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا.وتناولت الصحف استقبال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، لوزير الخارجية المالي عبدالله ديوب، لبحث ملفات التعاون الثنائي والأوضاع في منطقة الساحل، مشيرةً إلى مقتل ستة أشخاص بينهم رضيع عندما أطلق مسلح النار على منزل في كاليفورنيا.// انتهى //10:52ت م0023