القدس المحتلة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم نحو 20 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة لبلدات وقرى ومدن في الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 20 فلسطينياً، من بينهم عشرة تم اعتقالهم من مخيم الفوار بمدينة الخليل، لافتاً النظر إلى أن قوات الاحتلال داهمت منازل فلسطينية في رام الله وبيت لحم وجنين والقدس واعتقلت عشرة على الأقل.في السياق ذاته، جدد مستوطنون اليوم من عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل الانتشار المكثف على أبواب الأقصى، وتعرقل وصول المصلين لباحاته.// انتهى //10:54ت م0024