نجران 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسأعلنت الكلية التقنية بنجران عن موعد استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي 1444 هـ، ابتداءً من 29 / 6 / 1444هـ ولمدة خمسة أيام، وذلك عبر موقع "قبولي" https://adm.tvtc.gov.sa/registration.وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن إجراءات الفرز للقبول على أساس النسبة الموزونة 60٪ على معدل مؤهل الدبلوم و30٪ اختبار اللغة الإنجليزية و10٪ حداثة المؤهل وتتناقص النسبة 2 % عن كل سنة سابقة للتخرج‏.وبيَّنَ آل عتيق أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية في تخصص تقنية الأعمال وتخصص تقنيات محاسبية وتخصص هندسة القوى والآلات الكهربائية التطبيقية وتخصص الأمن السيبراني وتخصص هندسة أنظمة الشبكات التطبيقية وتخصص هندسة البرمجة وتطوير الويب التطبيقية، ومن ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصصات المتاحة، داعياً المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.وأشار إلى أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، داعياً المتقدمين إلى ضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.// انتهى //11:05ت م0025