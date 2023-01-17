جدة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسأعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل للبكالوريوس التقني الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي الجاري 1444هـ للمتدربين الراغبين والحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي، ودبلوم الإلكترونيات، ودبلوم الاتصالات على أن تبدأ من تاريخ 29 / 6 / 1444هـ - 4 / 7 / 1444هـ.وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي الجاري 1444هـ سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 7 / 7 / 1444هـ - 11 / 7 / 1444هـ للمتدربين الراغبين والحاصلين على الثانوية العامة المسار العلمي والمعاهد الصناعية.وأشار إلى أن البكالوريوس الصباحي يخضع لعدة معايير؛ بينما يتم قبول المتدربين المتفرغين جزئيًا أو كليًا في البكالوريوس المسائي والحاصلين على أحد المؤهلات المطلوبة "دبلوم كليات الاتصالات ودبلوم الكليات التقنية أو ما يعادله في التخصصات المذكورة، ودبلوم المعاهد الأهلية" بشرط ألا يكون قد تم قبول المتقدم في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية.وأكد المهندس العامودي أهمية الالتزام بصحة المعلومات المسجلة خلال التقديم من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://adm.tvtc.gov.sa/registration؛ مشيرًا إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصلهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل.//انتهى//11:42ت م0039