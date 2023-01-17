الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واستواصل شركة المياه الوطنية استكمال وتنفيذ عدد من مشاريعها المائية والبيئية ضمن خططها الإستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية في بناء المنظومة التحتية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها في العاصمة الرياض، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية.وأعلنت شركة المياه الوطنية أنها انتهت مؤخراً من المرحلة السادسة لمشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأجزاء من حي طويق غرب مدينة الرياض لخدمة سكان الحي، بأطوال بلغت أكثر من (20) كم طولي، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (14) مليون ريال.وأوضحت الشركة أن المشروع يهدف إلى زيادة نسب التغطية بالخدمات، ورفع الضرر البيئي، داعيةً عملاءها في حي طويق غرب مدينة الرياض للتقدم لطلب الخدمة من خلال قنواتها الرقمية.// انتهى //11:53ت م0041