الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسأكد معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر،أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بمختلف مستوياتها تسهم في في تحسين جودة الخدمات للمستفيدين تحقيقاً للتميز المؤسسي المستدام ونمذجة الأداء العام ونقله إلى مستويات احترافية.جاء ذلك إثر تحقيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جائزة المستوى الفضي في فئة الوزارات والتي تسلمها معالي نائب الوزير لقطاع العمل الدكتورعبدالله بن ناصر أبوثنين مساء أمس خلال حفل تسليم الجوائز في دورتها للمنشآت الفائزة الذي أقيم في مدينة الرياض.يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، لتطبيق أساسيات الجودة الشاملة من أجل رفع جودة الأداء والتحسين المستمر لعملياتها الداخلية، وتحقيق رضا المستفيدين، إضافة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية، وصولًا إلى تكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز والتي تحقق أعلى مستويات التميّز المؤسسي.// انتهى //11:53ت م0042