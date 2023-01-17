بغداد 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الحكومة محمد السوداني الذي أكد بأن العراقيين انتصروا على داعش بوحدتهم قبل قوتهم والحوار والتفاهم مستمر داخل العراق لخلق أجواء جيدة.وتناولت زيارة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي.وأشارت الصحف إلى أن حصة إقليم كردستان العراق المالية تعيق تمرير قانون الموازنة في مجلس الوزراء والمباحثات مستمره حولها.وأوردت الصحف القمة الثلاثية في القاهرة التي تجمع روساء مصر وفلسطين والأردن لبحث العلاقات والقضايا المشتركة على المستوى الإقليمي والدولي.واهتمت صحف الثلاثاء باحتفالات العراقيين الكبيره في جميع المدن العراقية وذلك بعد وصول المنتخب العراقي لنهائي كأس الخليج بعد فوزه على شقيقه القطري.// انتهى //12:05ت م0044