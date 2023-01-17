الجزائر 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بتأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال استقباله وزير الخارجية المالي عبداللاي ديوب ووزير المصالحة العقيد الركن إسماعيل واغي أمس، مواصلة الجزائر جهود الوساطة بين فرقاء الأزمة في مالي بما يسرع وتيرة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الوطنية المبرم في الجزائر العام 2015، من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن في منطقة الساحل وجوارها.وتطرقت إلى المباحثات الهاتفية بين وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو أمس، مبرزةً تأكيد لعمامرة استعداد الجزائر تسلم الرئاسة الدورية الـ 20 لاجتماع وزراء خارجية الدول الأفريقية ودول الشمال، المقرر عقده هذا العام بالجزائر.وعرجت الصحف إلى الانتخابات البرلمانية في تونس، مخبرةً عن إعلان رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أنه في 29 يناير الجاري سيتم إجراء الدور الثاني للانتخابات، على أن يتم إعلان النتائج المؤقتة يوم الأربعاء 1 فبراير القادم.وأشارت إلى استضافة القاهرة، للقمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية، تلبيةً لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.// انتهى //12:15ت م0046