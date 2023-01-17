جدة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم بمكتبه، رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية المهندس حسين بن سعيد بحري وأعضاء المجلس.وتسلّم سموّه خلال الاستقبال نسخة من التقرير السنوي للجمعية للعام 1443هـ، تتضمن الجهود التي تقدمها في خدمة الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية دون عمر السنتين بإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة.// انتهى //12:47ت م0050