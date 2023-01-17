الباحة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسنفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة ورشة عمل تثقيفية للمزارعين بعنوان "التسميد وعمليات مابعد الحصاد", وذلك ضمن برنامج الفرع لرفع مستوى الوعي لدى المزارعين بأهمية الممارسات الزراعية السليمة.واشتملت الورشة على عدة محاور منها أنواع السماد المستخدم, وأوقات استخدامه, وماهي الأشجار الملائمة لكل نوع, والكميات المستخدمة، وجرى التطرق إلى عمليات ما بعد الحصاد وآلية الفرز والتدريج والتعبئة والتخزين والتسويق.وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أهمية إقامة الورش التثقيفية الحقلية، التي تتم إقامتها ميدانيًا بإحدى المزارع ليكون هناك ممارسة عملية على المزروعات وذلك لما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير وتنمية مهارات المزارعين.// انتهى //12:58ت م0052