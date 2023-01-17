الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري ومسؤولي الجامعة.واطلّع سموه على التقرير الختامي لمؤتمر "الصحة النفسية للطالب وفق رؤية المملكة 2030" الذي نظمته الجامعة مؤخراً, منوهاً بجهودها, ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.// انتهى //13:47ت م0064