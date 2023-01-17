حائل 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسانطلقت اليوم في حائل أعمال ملتقى حفظ النعمة 2023 م بعنوان " من الهدر إلى الأجر" بتنظيم من أمانة المنطقة.وتناقش أوراق الملتقى موضوعات " دور الوحدة الإشرافية لتطوير القطاع غير الربحي في تمكين حفظ النعمة "، و " قصة نجاح لجمعية خيرات لحفظ النعمة "، و " حفظ النعمة وتقليل الهدر والفقد في الغذاء "،و" تجربة المستودع الخيري في إنشاء جمعية حفظ النعمة بالمدينة والمبادرات التطوعية "، " تطبيق جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة ".// انتهى //13:55ت م0065