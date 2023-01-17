بريدة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس لجنة البيئة بالمنطقة -إحدى لجان مجلس المنطقة- بالإمارة اليوم، الاجتماع الحادي عشر للجنة، بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان عضو اللجنة ورئيس فريق تطوير منتزه طخفة البري، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.وقدم سمو رئيس فريق تطوير منتزه طخفة البري خلال الاجتماع عرضًا تضمن جهود وأعمال تطوير المنتزه للحفاظ على مكتسباته البيئية وإنمائها، وتعزيز نشر الثقافة البيئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأماكن العامة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليه.كما اطلع سمو أمير القصيم خلال الاجتماع على الجهود المبذولة في الاستفادة من المياه المعالجة بالمنطقة، لتنمية وتطوير البيئة وذلك باستزراع المنتزهات الوطنية القريبة من محطات معالجة المياه.كما شهد الاجتماع عرض معد من قبل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، يشتمل على جهود المركز لرفع مستوى الخدمات داخل المنتزهات الوطنية، وتفعيل دور المنتزهات لدعم البرامج البيئية، ومشروع دراسات السعودية الخضراء وخطة العمل التنفيذية للتشجير.وأبدى سموه تقديره للجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية بالمنطقة، مشيراً إلى أهمية المضي قدما نحو تطوير المنتزهات والمحافظة عليها، التي تترجم توصيات لجنة البيئة بالمنطقة على أرض الواقع، سعياً لمواصلة العمل على تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات داخل المنتزهات الوطنية.// انتهى //14:19ت م0067