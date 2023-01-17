المنامة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واساستقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم، قائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي، بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.وأشاد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد قوات درع الجزيرة خلال اللقاء، بالجهود المثمرة التي تبذلها قوات درع الجزيرة في ترسيخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //14:22ت م0069