الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسرأس معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة التوجيهية لمنظم المياه المهندس منصور بن هلال المشيطي، بمقر المنظم بالرياض اليوم الاجتماع الخامس عشر للجنةالتوجيهية للمنظم.وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذت اللجنة مجموعة من القرارات والتوصيات للإسهام في مواصلة تطوير الجهود التنظيمية لقطاع المياه.كما أحاط وكيل الوزارة للشؤون التنظيمية المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمنظم المياه الدكتور فهد بن سعد أبومعطي أعضاء اللجنة التوجيهية لمنظم المياه بدخول دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بنسخته المحدثة حيز النفاذ مطلع هذا العام الميلادي.// انتهى //14:24ت م0070