الرياض 24 جمادى الآخرة1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسحصل بنك التنمية الاجتماعية على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بمستواها الفضي في نسختها السادسة على هامش الملتقى السادس لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي، وذلك عن فئة القطاعات الحكومية " الهيئات والمؤسسات " .وتعد مشاركة بنك التنمية الاجتماعية الأولى له في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ضمن 300 منشأة تقدمت بملفها للدورة السادسة، حيث قام البنك بتطبيق وتبني ممارسات ومفاهيم التميز المؤسسي بناءً على معايير الجائزة من خلال برامج وأدوات عمل محددة، وتم وضع خطط العمل التحسينية وضمان استدامتها بما يضمن نقل وتأصيل المعارف والخبرات تماشياً مع مراحل التحول الوطني.وأكد الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد أن منافسة البنك في هذه الجائزة تأتي انسجاماً مع تطلعات مجلس الإدارة الهادفة إلى رفع مستوى الجودة في دعم متطلبات التنمية الوطنية، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية من خلال الالتزام الدائم بإجراء التقييم الذاتي لواقع التميّز المؤسسي، ووضع خطط العمل التحسينية، وتأهيل فرق العمل الداخلية القادرة على تحقيق ومتابعة أعمال التميّز وضمان استدامتها، وتحقيق أعلى معايير الجودة في تعزيز متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".يذكر أن الملتقى السادس لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي يسلط الضوء على أفضل الممارسات المحلية والتجارب الإقليمية والدولية الناجحة في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وتبادل الخبرات والإسهام في نشر وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي بالمجتمع، في حين تركز الجائزة على خمسة محاور إستراتيجية، تتمثل في بناء كيان مستدام، وتحسين الصورة الذهنية، وتقييم الأثر، والمواكبة، واستدامة الأثر .// انتهى //14:31ت م0071