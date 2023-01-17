عنيزة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسكشف تجمع القصيم الصحي أن عدد حالات الولادة التي استقبلها مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة خلال العام الماضي 2022م ، بلغت 3105 حالات.وذكر التجمع أن الإحصائية السنوية لحالات الولادة بينت تسجيل 2058 حالة ولادة طبيعية، في حين بلغت عدد حالات الولادة بالجفت حالة واحدة فقط، فيما كان هناك عدد 7 حالات بالمقعد ، وحالتين بالفنتوز.وبين تجمع القصيم الصحي أن عدد حالات الولادة عن طريق العمليات القيصرية المجدولة بلغت 408 حالات، فيما بلغ عدد حالات الولادة القيصرية العاجلة 629 حالةً، وأن المستشفى سجل 33 حالة وفاة لحديثي الولادة.يذكر أن قسم الولادة والأطفال بمستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة يُعد من الأقسام الحيوية التي تقدم الخدمات الصحية لأهالي المحافظة وزوارها وكذلك الحالات الطارئة من مناطق أخرى ، وتسعى إدارة المستشفى إلى التحسين والتطوير المستمر، وفقاً لتطلعات تجمع القصيم الصحي المواكبة لما تشهده المنطقة من نهضة كبيرة في المجالات الخدمية والصحية كافة.// انتهى //14:32ت م0072