العويقيلة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واساستقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة, بمقر محافظة العويقيلة اليوم، أمين مجلس المنطقة الدكتورة الهنوف القحطاني، بمناسبة تعيينها أمينا لمجلس المنطقة .وهنّأ سموه الدكتورة الهنوف القحطاني بمناسبة تعيينها سائلاً الله لها التوفيق في الأعمال والمهام الموكلة إليها، مشيراً إلى الدور التنموي الذي يقوم به مجلس المنطقة من خلال المناقشات والمباحثات والآراء والمقترحات ضمن جدول أعمال المجالس الذي يُراعي تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، للوصول إلى كل ما من شأنه خدمة منطقة الحدود الشمالية ودفع عجلة التنمية بالقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.وأعربت الدكتورة القحطاني عن اعتزازها بهذه الثقة، سائلةً الله أن يعينها على تحمل هذه المسؤولية وأداء الأمانة وخدمة المنطقة، مقدمه شكرها لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه وثقته وتوجيهاته .// انتهى //14:40ت م0074