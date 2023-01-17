نجران 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه بمقر الإمارة اليوم، مشرف فريق جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ بمنطقة نجران فهد بن مقراض آل عتمي يرافقه عدداً من أعضاء الفريق.وثمّن سموه دور الجمعيات التطوعية وما تقدمه من دعم ومساندة لأعمال الإنقاذ تحت إشراف الجهات المختصة وبشكل منظم واحترافي.وأضاف: "إن رؤية الوطن الطموحة 2030 ، أكدت على دعم أعمال التطوع في جميع المجالات، وشباب الوطن يقومون بأدوار تطوعية كبيرة ومنها مساندة الجهات الرسمية في عمليات البحث والإنقاذ".وشدَّدَ سموه على أهمية تفعيل ثقافة العمل التطوعي، وإبراز ما يتميز به الشباب السعودي من حب لعمل الخير وتقديم كل الدعم والمساندة للمحتاجين.وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي لجمعية إنجاد للبحث والإنقاذ الذي اشتمل على أهداف وبرامج الجمعية وكذلك الإمكانيات المتوفرة بها, بالإضافة مشاركتها في المناسبات الوطنية.من جانبه أوضح آل عتمي أن فريق جمعية "إنجاد "بالمنطقة يتكون من 347 عضواً لتقديم الخدمات.// انتهى //15:58ت م0098