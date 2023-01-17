نجران 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسنوَّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة ومحافظاتها، وما يقدمونه من أعمال بطولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.وشدَّدَ سموه خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد الركن سعد بن سعيد الشهراني، على أهمية الإجراءات الوقائية والأمن والسلامة التي تؤدي إلى المحافظة على الأرواح والممتلكات، والاستعدادات للتعامل مع المخاطر الطبيعية والصناعية وإعداد خطط الحماية المدنية.وتسلم سمو أمير منطقة نجران خلال اللقاء التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الذي اشتمل على الخدمات التي تقدمها المديرية في مدينة نجران ومحافظات المنطقة، وأنشطة الإشراف الوقائي والمحاضرات والبرامج التوعوية، وإحصائية الحملات والجولات التفتيشية لفرق السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والحوادث التي تمت مباشرتها.//انتهى//16:03ت م0100