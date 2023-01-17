نجران 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسقدَّمَ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازيه لأسرة وذوي رئيس لجنة "تراحم" بنجران حسين بن عايض آل حمد.جاء ذلك خلال زيارة سموه لذوي المتوفي في منزلهم بمدينة نجران, سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان ويجزيه خيرًا لخدماته الجليلة لقيادته ووطنه.فيما عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة نجران على تعازيه ومواساته لهم، سائلين - الله تعالى- أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.// انتهى //16:05ت م0101