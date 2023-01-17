جنيف 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسدعت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لتكثيف الاستجابة الاقليمية للرحلات البحرية المميتة في جنوب شرق اسيا، حيث حاول 3500 مهاجر من الروهينجا اليائسين عبور بحر اندامان وخليج البنغال في 39 قاربا خلال عام 2022، ما ادى الى مصرع او فقد اكثر من 348 من بينهم ما يجعله من اكثر الاعوام دموية .وقالت المتحدثة شابيا مانتو انه وفقا لبيانات المفوضية فان هذه الاعداد تمثل زيادة 360% مقارنة بعام 2021 عندما حاول 700 شخص عبور البحر .وأوضحت ان الازمة الحالية في بحر اندامان هي ازمة تضامن، داعية الى استجابة السلطات البحرية لنداءات المنكوبين في البحر .واشارت الى انعقاد المؤتمر الوزاري الثامن لعملية بالي في فبراير القادم، وهي منتدى للحوار حول السياسات وتبادل المعلومات والتعاون لمعالجة الاتجار في البشر وتهريبهم والجرائم العابرة للحدود ذات الصلة.وطالبت المتحدثة الأممية بالبحث والانقاذ الفوريين للمهاجرين في الوقت المناسب وانزالهم في مكان امن، ودعم البلدان التي تستضيف مسلمي الروهينجا، كما دعت البلدان الى مضاعفة جهودها لمنع الاتجار بالبشر، وتقاسم المسؤولية الانسانية بشكل اكثر عدالة بين دول المنطقة، فضلاً عن مطالبة المجتمع الدولي بدعم معالجة الاسباب الجذرية للنزوح من ميانمار .// انتهى //16:12ت م0103