عام / وزير العدل السوداني يلتقى رئيس النيابة العامة المغربي
الثلاثاء 1444/6/24 هـ الموافق 2023/01/17 م واس
الخرطوم 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس
التقى وزير العدل السوداني محمد سعيد الحلو بمكتبه اليوم، رئيس النيابة العامة المغربي الحسن الزاكي والوفد المرافق له الذي يزور الخرطوم حاليا هذه الأيام .
وقدم الوزير تنويرا للنائب العام المغربي عن التطورات التي تشهدها الاجهزة العدلية في السودان بشكل عام و في وزارة العدل بشكل .
من جانبه قدم النائب العام المغربي شرحاً حول العمل بالاجهزة العدلية بالمغرب والتطورات في مجال التحول الرقمي، مؤكدا إستعدادهم التام للتعاون و تبادل الخبرات و التجارب.
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16:12ت م
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