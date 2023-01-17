الخرطوم 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسالتقى وزير العدل السوداني محمد سعيد الحلو بمكتبه اليوم، رئيس النيابة العامة المغربي الحسن الزاكي والوفد المرافق له الذي يزور الخرطوم حاليا هذه الأيام .وقدم الوزير تنويرا للنائب العام المغربي عن التطورات التي تشهدها الاجهزة العدلية في السودان بشكل عام و في وزارة العدل بشكل .من جانبه قدم النائب العام المغربي شرحاً حول العمل بالاجهزة العدلية بالمغرب والتطورات في مجال التحول الرقمي، مؤكدا إستعدادهم التام للتعاون و تبادل الخبرات و التجارب.// انتهى //16:12ت م0104