القدس المحتلة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسأكد مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيعقدون غداً الأربعاء نقاشاً مفتوحاً حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.وأشار في حديث صحفي إلى أهمية استمرار الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن الإجراءات غير القانونية، التي اتخذها بحق الشعب الفلسطيني، لافتاً النظر إلى أهمية العريضة التي وقعت عليها عشرات الدول رفضاً لإجراءات الاحتلال الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني، والتي تدعو أيضاً الاحتلال إلى التراجع الفوري عن تلك الإجراءات.وكانت دول ومجموعات أعضاء في الأمم المتحدة، قد أعربت عن قلقها ورفضها لقرار حكومة الاحتلال بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، مطالبة بالتراجع عن هذه الإجراءات التي جاءت رداً على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال.// انتهى //16:13ت م0105