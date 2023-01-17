الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واساستقبلت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اليوم، وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع.وتعرف الوفد خلال الزيارة على مؤسسة "موهبة"، وإنجازاتها، وبرامجها، ودورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتنمية القدرات البشرية في المجالات العلمية المختلفة.وقدمت نائب المدير العام رئيس قسم العلوم والتطبيقات النووية الدكتورة نجاة مختار، نبذة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرةً إلى أهمية الوكالة من خلال ما تقدمه من مبادرات في التطبيقات السلمية للطاقة النووية في مجال البيئة الجيدة، والغذاء، والزراعة، والصحة، والمياه النظيفة والصحية، وتعزيز السلامة والأمن، وتعزيز العلم والتكنولوجيا.وأكدت أن الوكالة قدمت مبادرة لمكافحة السرطان؛ لمواجهة التزايد في أعداد المصابين بمرضى السرطان، مع أهمية توفير العلاج للجميع، مبينةً أن البلاستيك الموجود في المياه -كذلك- له ضرر كبير على البيئة وهناك تطبيقات للطاقة النووية لمكافحة الآثار الضارة للبلاستيك.وبحث الجانبان خلال الزيارة، سُبل التعاون في تقديم برامج رعاية للموهوبين في مجالات تطبيقات العلوم النووية، وترشيح طلاب من رابطة "موهبة" للحصول على برامج تدريبية في الوكالة الدولية، إضافة لمنح دراسية لدراسة الماجستير في المجالات التي تدعمها الوكالة.من جهته، تطرق عضو رابطة "موهبة" أنس فواز عرفات، إلى نبذة عن مشروعه في مجال التطبيقات النووية الذي شارك به في معرض ريجينيرون للعلوم والهندسة "آيسف2022"، مبيناً أن المشروع يتحدث عن طريقة استخدام بكتيريا مقاومة للإشعاع في إزالة المعادن الثقيلة والعناصر المشعة كالمخلفات النووية من البيئة بطريقة صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة، حيث تم إزالة نسبة 43% من عنصر اليورانيوم المشع، خلال سبعة أيام فقط، بأقل تكلفة ممكنة، والأقل ضرراً على البيئة.وضم الوفد كلاً من: نائب المدير العام رئيس قسم العلوم والتطبيقات النووية الدكتورة نجاة مختار، ومسؤولة برامج- قسم العلوم النووية والتطبيقات نورة الحاج، ومدير عام الشؤون القانونية والدولية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور بندر الحربي، ومن المركز الوطني لأبحاث التقنيات النووية من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس الوافي، والدكتور سلمان الشهري.// انتهى //16:20ت م0107