الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسعُقِد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقي إيه سي ميلان وإنتر ميلان، ضمن بطولة كأس السوبر الإيطالي، التي ستقام غداً على ملعب الملك فهد بمدينة الرياض، في الحدث الذي تحتضنه المملكة على أراضيها للمرة الثالثة، بتنظيم من وزارة الرياضة، وضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 بنسخته الثانية.وانطلق المؤتمر بحديث مدرب فريق إيه سي ميلان ستيفانو بيولي، والذي عبر عن سعادته بالتواجد في المملكة، متطلعاً وكامل البعثة لقضاء أيامًا مميزة.وتطرق بيولي أثناء حديثه إلى المنتخب السعودي بقوله: "شاهدنا كيف حقق المنتخب السعودي فوزًا ثمينًا على الأرجنتين في كأس العالم الماضية 2022 بقطر، وهو ما وجد أصداء عالمية مميزة، وعكس بذلك صورة مميزة عن كرة القدم في السعودية".وعن المباراة، أكد بيولي أن فريقه يستهدف الحصول على لقب الكأس في الرياض، عبر الاستفادة القصوى من طاقات اللاعبين، واصفًا منافسه إنتر ميلان بالخصم القوي، ومواجهات الفريقين بالخاصة، وذات الطابع التنافسي الكبير، عبر تاريخها العريق.أما قائد إيه سي ميلان دافيد كالابريا، فيرى أن فريقه لا يشعر بالإحباط، على الرغم من البداية غير الجيدة في عام 2023 على صعيد النتائج، مؤكدًا أن الفريق الأكثر خبرة هو القادر على الفوز غدًا.من جانبه، أعرب مدرب إنتر ميلان سيميوني إنزاغي عن سعادته هو الآخر بالتواجد في المملكة، وقال: "يسرنا التواجد هنا في الرياض، ورؤية الكثير من المشجعين المحبين الذين سيرتدون قمصان إنتر ميلان، وبالتأكيد فإن هذا التفاعل من الجماهير السعودية، دليل على تأثير كرة القدم في العالم بأسره".وعن اللقاء، وصف المدرب سيميوني المباراة بغير العادية؛ كونها ديربي تاريخي بين فريقين مميزين، مؤكدًا أن جميع الفرق تحلم بالوصول إلى هذه المباراة وتحقيق لقبها الثمين.وتابع:" بدأنا العام الجديد بمستويات جيدة ورغبة كبيرة في حصد أكبر عدد من الانتصارات، ومنها مباراة الغد التي تحمل طابعًا مختلفًا، وأمام فريق يفرض علينا بذل مزيد من الجهود داخل الملعب، لتحقيق الكأس والمحافظة على اللقب وهي رغبتنا بلا شك".من جانبه، تمنى لاعب إنتر ميلان هنريك مختاريان أن يرفع الكأس بعد التتويج به مع ناديه غدًا، رافضًا تحديد أن هناك أفضلية لفريق على حساب الآخر في المواجهة، كونها ديربي، ولها طابع مختلف وخاص.// انتهى //16:54ت م0122