مأرب 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أمس الدفعة الأولى من محاليل ومستلزمات مراكز الغسيل الكلوي.وثمّن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح الدور الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص، مشيرا إلى أن هذه الدفعة من المساعدات الصحية هي واحدة من المساعدات الكبيرة التي يقدمها المركز للمحافظة في المجالات الإغاثية والطبية وبرامج التنمية المختلفة وغيرها من المجالات.وأعرب وكيل محافظة مأرب عن شكر السلطة المحلية لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والقائمين على المركز لما يقدمونه للشعب اليمني وحكومته الشرعية من دعم ومساندة في هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمن.ويأتي هذا الدعم المقدم من المملكة ممثلة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة ضمن مشاريع الدعم المباشر للقطاع الصحي باليمن وسد احتياجات القطاع الصحي بمحافظة مأرب.// انتهى //16:55ت م0123