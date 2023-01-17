الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض اليوم، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس قسم العلوم والتطبيقات النووية بالوكالة السيدة نجاة مختار.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومناقشة الاستفادة من التطبيقات النووية في مجالات الطب والزراعة والبيئة لدعم الفئات المحتاجة.وثمّنت نجاة مختار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للدول ذات الاحتياج، مشيدة بالدور الإنساني المهم الذي يضطلع به المركز لنجدة المتضررين في مختلف دول العالم.// انتهى //16:55ت م0124