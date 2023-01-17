سكاكا 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسنظم نادي الجوف الأدبي الثقافي , أمس , محاضرة "تجربتي الشعرية" قدمها معالي وزير الثقافة والإعلام سابقاً الدكتور عبدالعزيز خوجه , في المركز الثقافي بسكاكا .واستعرض الدكتور خوجه تجربته الشعرية ، وقصائده الوطنية والوجدانية.من جانبه، قدم رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط شكره لسمو أمير الجوف على رعايته للمحاضرة، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لدعمه الدائم لأنشطة وبرامج النادي .وأشار إلى أن المحاضرة تأتي لنشر الأدب والثقافة وإثراء المشهد الثقافي في جميع محافظات المنطقة .// انتهى //17:07ت م0126