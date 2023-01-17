ثقافي / نادي " أدبي الجوف " ينظم محاضرة للدكتور عبدالعزيز خوجه عن تجربته الشعرية
الثلاثاء 1444/6/24 هـ الموافق 2023/01/17 م واس
سكاكا 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس
نظم نادي الجوف الأدبي الثقافي , أمس , محاضرة "تجربتي الشعرية" قدمها معالي وزير الثقافة والإعلام سابقاً الدكتور عبدالعزيز خوجه , في المركز الثقافي بسكاكا .
واستعرض الدكتور خوجه تجربته الشعرية ، وقصائده الوطنية والوجدانية.
من جانبه، قدم رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط شكره لسمو أمير الجوف على رعايته للمحاضرة، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لدعمه الدائم لأنشطة وبرامج النادي .
وأشار إلى أن المحاضرة تأتي لنشر الأدب والثقافة وإثراء المشهد الثقافي في جميع محافظات المنطقة .
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17:07ت م
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