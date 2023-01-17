الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسعقد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اجتماعاً مع معالي الوزير الفدرالي لشؤون المغتربين الباكستانيين وتنمية الموارد البشرية والوفد المرافق له.وتناول الاجتماع مستجدات العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان في المجال العمالي والقضايا المتعلقة به، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين, إضافة إلى استعراض جهود المملكة في قطاع العمل، ودورها الريادي في حماية وحفظ حقوق العمالة في سوق العمل السعودي، وإستراتيجية وسياسات سوق العمل، وعدد من البرامج والمبادرات ذات العلاقة بتنظيم القطاع وحماية حقوق العاملين.ويأتي الاجتماع في إطار خطط الوزارة ومجهوداتها لبناء علاقاتها التكاملية وشراكاتها الإستراتيجية على المستويين المحلي والدولي.// انتهى //17:08ت م0127