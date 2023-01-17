الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسأقامت إدارة الفعاليات والمسؤولية الاجتماعية بنادي الرياض فعاليات تحت شعار " شتاء الرياض", وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة التي تنظمها على هامش مباريات الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم .واشتملت الفعالية على أركان لأنشطة رياضية وترفيهية مثل بطولة الشطرنج والسينما وألعاب مختلفة وجوائز متنوعة لجميع أفراد الأسرة, الذين تواجدوا بشكل كثيف للاستمتاع بهذه الأنشطة , إذ تسعى إدارة الفعاليات إلى تفعيل الجانب الاجتماعي واستغلال الحضور الجماهيري لمباريات كرة القدم, وإضفاء أجواء عائلية مميزة على المناسبات والأحداث التي تقام في مقر النادي, إضافة إلى استضافة الأسر المنتجة دعماً لهم.وأقيمت الفعاليات أمس على هامش المباراة التي كسبها فريق الرياض ضد القيصومة بنتيجة 2 ـ 1 على ملعب النادي بالرياض, ليرتفع رصيد الفريق إلى رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث فيما بقي رصيد نادي القيصومة عند 21 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //17:23ت م0128