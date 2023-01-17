الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسيتواجه عملاقا مدينة ميلانو الإيطالية، إنتر وميلان غداً في الرياض، للظفر بأول ألقاب الموسم في إيطاليا، المتمثلة في كأس السوبر الايطالية لكرة القدم.وكان قد تنافس الفريقان الموسم الماضي على مستوى بطولة الدوري، التي حسمها الميلان في الأمتار الأخيرة من جاره المتوج به العام قبل الماضي.ويأمل ميلان أن يكون تتويجه بهذه الكأس دافعاً لاستعادته توازنه بعد تعادله في مباراتين في الدوري المحلي بعد استئناف النشاط إثر انتهاء مونديال قطر ما سمح لنابولي بالابتعاد بفارق 9 نقاط في الصدارة، بالإضافة إلى خروجه من مسابقة الكأس المحلية بخسارته أمام تورينو صفر- 1 بعد التمديد علما أن الأخير أكمل المباراة بعشرة لاعبين.ويعول ميلان، صاحب ثاني أفضل سجل في المسابقة برصيد سبعة ألقاب آخرها عام 2016، على جناحه الدولي البرتغالي السريع رافايل لياو صاحب 8 أهداف في الدوري هذا الموسم والمهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو، فيما إنتر ميلان بطل الكأس المحلية وكأس السوبر الموسم الماضي، والذي ظفر بلقب المسابقة ست مرات في ثالث أفضل سجل خلف يوفنتوس حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (9 مرات) وميلان.ويقود خط هجوم إنتر الثنائي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس والبلجيكي روميلو لوكاكو، إذ سجل مارتينيس بطل العالم مع منتخب بلاده 9 أهداف في الدوري، في حين غاب لوكاكو عن معظم فترات القسم الأول منه بداعي الإصابة.والتقى الفريقان وجها لوجه في هذه المسابقة مرة واحدة كانت عام 2011 وانتهت لصالح ميلان 2-1 بفضل هدف للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي عاد إلى صفوف هذا النادي لكنه لن يكون متاحا لعدم تعافيه من إصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب لأشهر عدة.وكان الفريقان التقيا في الدوري هذا الموسم وانتهت المباراة بفوز مثير لميلان 3 - 2 في الثالث من سبتمبر الماضي في المرحلة الخامسة، وسيلتقيان إيابا في الخامس من فبراير المقبل.ونجح عملاقا ميلانو في تخطي دور المجموعات في دوري الأبطال، فجاء تأهل إنتر عن مجموعة الموت على حساب برشلونة الإسباني ليرافق بايرن ميونيخ الألماني إلى الدور ثمن النهائي، حيث سيلتقي بورتو البرتغالي في 22 فبراير ذهابا في ميلانو و14 مارس المقبل إيابا.أما ميلان، فحسم تأهله إلى ثمن النهائي للمرة الاولى منذ موسم 2013 - 2014 بحلوله ثانياً في المجموعة الخامسة خلف تشلسي الإنكليزي، فضرب موعداً مع جاره اللندني توتنهام في 14 فبراير ذهاباً في ميلانو، والثامن من مارس إياباً في لندن.// انتهى //17:34ت م0132