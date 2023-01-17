الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسشارك معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، في الجلسة العلمية الثالثة ضمن ملتقى أفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي المقام على هامش فعاليات حفل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السادسة، بتقديم ورقة عمل بعنوان "التميز في إدارة الشراكات والموارد".وتناول المهندس الجاسر عدة محاور أبرزها: "رحلة التحول والتميز بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الآثار المتحققة من خلال تطبيق معايير التميز المؤسسي، أبرز ممارسات التميز المؤسسي وخصوصا في معيار الشراكات، الركائز الاستراتيجية في رحلة التحول في التميز المؤسسي والتشغيلي" إضافة إلى تجربة الوزارة في تحقيق التميز المؤسسي من خلال حوكمة عملياتها ورقمنتها" سعياً نحو الاستدامة في ممارسات التميز المؤسسي وتحقيق المستوى الأمثل لتجربة المستفيد، والوصول إلى ركيزة أساسية من ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة في اقتصاد عالي الإنتاجية يقوم على سوق عمل واحد وتميز مؤسسي مستدام وعيش كريم للجميع.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حصلت على المستوى الفضي في فئة الوزارات، وذلك في حفل تسليم الجوائز للمنشآت الفائزة الذي أقيم في مدينة الرياض أمس, حيث تهدف الجائزة إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، لتطبيق أساسيات الجودة الشاملة من أجل رفع جودة الأداء والتحسين المستمر لعملياتها الداخلية، وتحقيق رضا المستفيدين، إضافة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية، وصولًا إلى تكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز والتي تحقق أعلى مستويات التميّز المؤسسي.// انتهى //17:34ت م0133