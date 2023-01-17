نجران 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسأقامت فروسية نجران، أمس، حفل سباقها الثالث عشر للموسم الحالي، على دعم أعضاء الفروسية ابناء مشبب بن مهدي آل حيدر ، وذلك على ميدان الفروسية بنجران.وتكون السباق من خمسة أشواط، خصص الشوط الأول للخيل العربية مواليد 2020 ، ومسافته 1200 متر، وحقق المركز الأول الجواد "اس تارا" للمالك مبارك حسين آل زعمان، وخصص الشوط الثاني للخيل مبتدئة "إنتاج"، ومسافته 1400 متر، وحقق المركز الأول الجواد "الأنصر" للمالك محمد بن عبدالعزيز آل دخيل .وخصص الشوط الثالث لخيل الإنتاج "مفتوح"، ومسافته 1400متر، وحقق المركز الأول الجواد "اساف" للمالك إسطبل الحضن، فيما خصص الشوط الرابع للخيل مواليد 2020، "مفتوح"، ومسافته 1400 متر، على جائزة عينية سيارة ، وحصد المركز الأول الجواد "رامبو" للمالك مهدي حسين آل شريان، وخصص الشوط الخامس والأخير على جائزة عينية سيارة للخيل انتاج 2019 "مفتوح"، ومسافته 2000 متر، وحققت المركز الأول الفرس "بادرة أمل" لمالكها إسطبل الحضن.// انتهى //17:35ت م0134