الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسدشنت جمعية أسر التوحد, اللجنة التنسيقية للتوحد على مستوى المملكة، بهدف النهوض بقطاع التوحد وتحقيق الاستدامة والأثر لمستقبل أكثر إشراقًا لذوي اضطراب طيف التوحد بمشاركة الجمعيات المتخصصة في التوحد كافة, وبحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية الرئيس الفخري للجنة، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم.وتعد اللجنة مبادرة مجتمعية من الجمعية تجاه مثيلاتها من الجمعيات الأخرى للارتقاء بالعمل المؤسسي في قطاع التوحد، ورأس اللجنة الأمين العام لجمعية أسر التوحد أريج المعلم.وأفادت المعلم أن اللجنة جاءت لمساندة الجمعيات الأخرى لتحقيق مستهدفاتها الاجتماعية منها الاستدامة المالية التي تعد من أهم المستهدفات للجمعية وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 فيما يخص القطاع الثالث ومشاركته في زيادة الناتج المحلي, كذلك رفع سقف عمل الجمعيات الأهلية ذات العلاقة من خلال تعزيز البناء المؤسسي للعاملين في القطاع، وتجويد الخدمات المقدمة وتسخير إمكانات المسؤولين لتلبية احتياجات قطاع التوحد في المملكة.من جانبه أكد السويلم دعمه الكامل لقطاع التوحد, مشيرًا إلى أهمية العمل على تكامل وتكاتف الجهود للنهوض به.// انتهى //18:38ت م0144