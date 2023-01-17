الجزائر ٢٤ جمادى الاخرة ١٤٤٤ هجري الموافق ١٧ يناير ٢٠٢٣ م واسبحث رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة اليوم، مع المستشار الأعلى للدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستشار الأعلى للدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مارشال الجو، مارتن إيليوت سامبسون الذي يزور الجزائر حاليا على رأس وفد عسكري.وتطرق الطرفان، خلال اللقاء وفقاً لبيان لوزارة الدفاع الجزائرية، إلى التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره، إضافة إلى القضايا الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //18:39ت م0145