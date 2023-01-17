دافوس 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين ودفعها نحو آفاق أرحب.وتطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف التنسيق الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.كما بحثا تعزيز العمل المشترك الهادف إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، إلى جانب مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس2023".حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //18:39ت م0146