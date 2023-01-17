الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسحصلت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية على شهادتين عالميتين نظير جهودها المستمرة في رفع جودة الإجراءات والخدمات المقدمة من خلال التزامها بمعايير التميز المؤسسي وفقاً للمواصفات العالمية المتعارف عليها.وتمكنت الأمانة العامة من حصولها على اعتماد الأيزو في إدارة الجودة (9001ISO)، واعتماد الأيزو في رضا العملاء (10002ISO) وذلك بعد انتهاء الجهة المانحة من أعمال المراجعة والتأكد من امتثال الأمانة العامة لكامل الإجراءات المتبعة في تطبيق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.كما تعتزم مواصلة رحلة التطوير من خلال المبادرات والمشاريع النوعية التي ترفع مستوى التميز المؤسسي والجودة في أعمالها.// انتهى //18:41ت م0147